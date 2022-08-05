Захарова заявила, что в администрации Байдена полный «раздрай» и сослалась на миниатюру Райкина

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5 августа 2022, 12:12 Источник: Telegram

официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ссылаясь на миниатюру Аркадия Райкина "Кто сшил костюм?", пошутила, что в администрации главы США Джо Байдена остались специалисты очень узкого профиля.

Ранее в Белом доме заявили, что глава Государственного департамента США Энтони Блинкен будет искать контакта с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках министерской встречи АСЕАН в Камбодже для обсуждения вопроса об обмене заключенными. Госсекретарь якобы был намерен "поймать" Лаврова за пуговицу, если представится такая возможность.

"Блинкен так и не схватил Лаврова за пуговицу", – заметила Мария Захарова и пошутила, что волнуется "за пуговицы". По словам дипломата, в администрации Джо Байдена сейчас полный "раздрай" – остались только специалисты очень узкого профиля.

Напомним, в миниатюре Аркадия Райкина показана комичная ситуация, в которой несколько "специалистов узкого профиля" шьют один костюм, вследствие чего результат оставляет желать лучшего.