Американист Рогулев выразил мнение, что Запад «подустал» от Украины

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5 августа 2022, 11:15

флаг Евросоюза, pixabay.com

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев оценил слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ЕС искусственно задерживает оказание Киеву макрофинансовой помощи.

Юрий Рогулев подчеркнул, что в разных СМИ уже не раз появлялись данные о том, что Запад "подустал" от Украины.

Американист в разговоре с RT подчеркнул, что Европе совершенно не нужен затянувшийся конфликт, поскольку он затрагивает и европейские государства, делая жизнь граждан значительно сложнее. Кроме того, у ряда западных политиков появляются сомнения в судьбе Владимира Зеленского и украинского правительства. "Вот они и не спешат отваливать крупные суммы", – заключил Рогулев.