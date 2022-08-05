Лавров напомнил Блинкену об участии американских военных в конфликте на Украине

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5 августа 2022, 10:22 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в рамках мероприятия по линии АСЕАН 5 августа напомнил госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что американские военные принимают в конфликте на Украине участие.

Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона напомнила американским коллегам, какую подрывную роль сыграли США и НАТО в создании той ситуации, которая сделала невыносимым проживание русских на Украине.

Глава МИД РФ отметил, что Энтони Блинкен в рамках заседания повторил "заклинание" о священности территориальной целостности и суверенитета государств. Сергей Лавров уточнил, что его американский коллега впервые за многие годы сослался на Устав ООН – до недавнего времени в Вашингтоне говорили не про международное право и Устав Организации Объединенных Наций, а лишь про основанный на правилах миропорядок.

Российский дипломат добавил, что было полезно рассказать представителям США о ситуации на Украине еще раз и предоставить новые факты, которые касаются не только поставок оружия, а непосредственного участия американцев в оперировании системами вооружений, которые использовались против России и мирных жителей Донбасса.