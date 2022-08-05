Белый дом: авианосной ударной группе США «Рональд Рейган» приказано оставаться в районе Тайваня и следить за обстановкой

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5 августа 2022, 10:27

Авианосец «Рональд Рейган», US Navy / globallookpress.com

Авианосной ударной группе Соединенных Штатов «Рональд Рейган» приказано оставаться в районе Тайваня и следить за обстановкой. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Белый дом.

«Белый дом заявил, что авианосной ударной группе "Рональд Рейган" приказано оставаться в районе Тайваня и следить за обстановкой. Китайское телевидение сообщает, что авианосец "Рональд Рейган", который сопровождал Пелоси, ночью отошел на несколько сотен километров», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что глава дипломатического ведомства КНР Ван И назвал визит спикера нижней палаты парламента США Нэнси Пелоси на Тайвань «вульгарной комедией» и пригрозил Вашингтону «серьезными последствиями».