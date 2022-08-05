В Карачаево-Черкесии предотвращен теракт

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5 августа 2022, 10:12 Источник: РИА "Новости"

сотрудник ФСБ, Russian FSB press service/Global Look Press

В Карачаево-Черкесии сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Установлено, что местный неонацист под патронажем запрещенного в России "Правого сектора" планировал взорвать прокуратуру и военкомат.

ФСБ России утром в пятницу, 5 августа, сообщила, что в Черкесске был задержан гражданин России 1992 года рождения, который являлся приверженцем неонацистской идеологии и планировал совершить теракт в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов и военнослужащих. Он действовал под патронажем организации "Правый сектор", деятельность которой запрещена на территории РФ.

Известно, что неонацист после атаки собирался уехать на Украину.