ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

22 июля 2020, 17:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Федеральная служба безопасности выявила четырех боевиков из группировки «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация) в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. Об этом стало известно в среду, 22 июля.
При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. Силовики на месте перестрелки нашли автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы. Кроме того, на конспиративной квартире в Нальчике были обнаружены самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления и средства связи с перепиской о предстоящем теракте.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Теракт» и «Незаконное изготовление оружия».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.