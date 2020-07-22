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ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

, 17:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии
Фото: ФСБ, Замир Усманов/globallookpress.com

Федеральная служба безопасности выявила четырех боевиков из группировки «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация) в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. Об этом стало известно в среду, 22 июля.

При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. Силовики на месте перестрелки нашли автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы. Кроме того, на конспиративной квартире в Нальчике были обнаружены самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления и средства связи с перепиской о предстоящем теракте.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Теракт» и «Незаконное изготовление оружия».

БА

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