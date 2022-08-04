Песков: прямая линия президента в этом году может быть объединена с его ежегодной большой пресс-конференцией

Аргументы Недели → Политика 13+

4 августа 2022, 17:30 Источник: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Дата прямой линии президента России Владимира Путина пока не назначена. Возможно, она будет объединена с ежегодной большой пресс-конференцией российского лидера. Об этом заявил в четверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, когда состоится традиционная прямая линия, Песков ответил, что ее дата пока не назначена, но «она состоится». Он также допустил, что диалог главы государства с россиянами может быть объединен с большой пресс конференцией, которая проводится обычно в конце года. В 2021 году, например, она прошла 23 декабря.

«Но решения пока нет», - уточнил Песков.