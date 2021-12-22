Песков озвучил подробности проведения пресс-конференции Путина 23 декабря

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22 декабря 2021, 21:30

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в 2022 году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции не было свободной аккредитации журналистов на Большую пресс-конференцию Владимира Путина. По его словам, представители СМИ должны сдать три ПЦР-теста, а также соблюдать дистанцию.

«В остальном это классическая пресс-конференция Путина: свободные вопросы, подробные ответы, что называется - до последнего»,- отметил Песков в интервью телеканалу НТВ.

Официальный представитель Кремля добавил, что среди российских и зарубежных СМИ выбирали тех, кто «активно освещает президентскую повестку дня». Песков уточнил, что будут почти все зарубежные журналисты, которые аккредитованы в России. Он подчеркнул, что приоритет отдавался крупным изданиям, поэтому все желающие попасть не смогли.

«Их формировали по федеральным округам полномочные представители президента вместе с главами регионов. И поэтому традиционно будет чуть больше половины региональных журналистов»,- продолжил пресс-секретарь президента.

В этом году мероприятие проводят не в Центре международной торговли, а в Манеже, где зал больше. Песков объяснил, что в этом случае в приоритете здоровье президента.

Большая пресс-конференция Путина пройдет 23 декабря и начнется в 12.00 мск.

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