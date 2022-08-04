Нэнси Пелоси прибыла в Японию

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4 августа 2022, 16:54 Источник: РИА "Новости"

Нэнси Пелоси, Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos

Спикер палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси в четверг, 4 августа, прибыла в Японию. Соответствующую информацию сегодня предоставило информационное агентство Киодо.

Согласно последним данным журналистов, спецрейс, на борту которого находилась спикер палаты представителей США, к настящему моменту приземлился на территории Японии. Посещение этой страны было запланировано в рамках азиатского турне Нэнси Пелоси.

В пятницу, 5 августа, американский политик встретится с японским премьер-министром Фумио Кисидой.