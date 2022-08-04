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Аргументы Недели Политика 13+

Медведев ответил на слова Столтенберга, заявившего о недопустимости победы России в Украине: «у него плохая память»

, 16:05 Источник: Telegram

Медведев ответил на слова Столтенберга, заявившего о недопустимости победы России в Украине: «у него плохая память»
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото с сайта Kremlin.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале в четверг прокомментировал высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, упрекнув его в том, что он забыл, кто победил во Второй мировой войне.

Ранее глава Североатлантического альянса назвал украинский конфликт «самым опасным моментом для Европы со времен Второй мировой войны».

«Нельзя допустить, чтобы Россия победила», - заявил он.

Медведев, комментируя эти слова, заявил, что у Столтенберга плохая память.

«[Он] забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторится», - написал замглавы Совбеза.

Ранее Медведев прокомментировал визит спикера Нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.  

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