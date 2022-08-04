Спикер Кремля Песков: возникшая напряженность вокруг Тайваня была искусственно спровоцирована ненужным визитом Пелоси

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4 августа 2022, 13:53

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Возникшую напряженность вокруг Тайваня искусственно спровоцировал ненужный визит на остров спикера нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Возникшая напряженность вокруг Тайваня была искусственно спровоцирована ненужным визитом Пелоси — Песков», — говорится в публикации, появившейся на сайте российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, министерство обороны Китая предупредило, что провокации со стороны Соединенных Штатов и Тайваня лишь подтолкнут остров в «пучину катастрофы».