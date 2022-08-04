МИД Тайваня призывает мировое сообщество осудить военные учения Китая у берегов острова

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4 августа 2022, 13:34

флаг Тайваня, Walid Berrazeg/Keystone Press Agency

В Министерстве иностранных дел Тайваня заявили, что осуждают военную активность КНР у берегов острова и призывают все мировое сообщество также осудить "военную угрозу" острову со стороны Пекина.

Ранее сегодня МИД Тайваня в ответ на старт масштабных учений китайской армии с боевыми стрельбами вокруг острова выпустил заявление, в котором подчеркивается, что действия Пекина ставят под угрозу национальную безопасность Тайваня, усиливают напряженность в регионе, а также нарушают международные торгово-экономическое обмены.

Внешнеполитическое ведомство также сравнило ракетные пуски КНР с поведением руководства Северной Кореи и решительно их осудило.