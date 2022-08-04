МИД России выразил протест послу Норвегии из-за оскорбительных русофобских высказываний генконсула

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4 августа 2022, 12:33 Источник: МИД РФ

флаг Норвегии, https://unsplash.com/photos/mUizXjgARqc

В четверг, 4 августа, посол Норвегии был вызван в Министерство иностранных дел Российской Федерации. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня во внешнеполитическом ведомстве.

Согласно последним данным, послу Норвегии в РФ Р.Ресаланд был заявлен протест в связи с заявлениями генконсула Э.Эллингсен в отеле Мурманска 6 июля текущего года, которая позволила себе оскорбительные русофобские высказывания.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова уточнила, что заявление МИД Норвегии с выражением сожаления по поводу вышеуказанного возмутительного инцидента принято российской стороной к сведению.