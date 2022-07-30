МИД Норвегии выразил сожаление по поводу поведения сотрудницы своего консульства в Мурманске, оскорбившей русских

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30 июля 2022, 17:26 Источник: ТАСС

Флаг Норвегии. Фото: Ilya Galakhov/globallook.com

Министерство иностранных дел Норвегии сожалеет о поступке сотрудницы своего консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая в одном из российских отелей позволила себе оскорбительные высказывания в отношении русского народа. Об этом в субботу пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Норвегии.

«Министерство иностранных дел глубоко сожалеет об этом инциденте. Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу. Министерство по соответствующим каналам прорабатывает инцидент», - заявила представитель пресс-службы норвежского МИД Тува Ронес Богснес.

Ранее в субботу в российских пабликах стало распространяться видео, в котором Эллингсен на ресепшн отеля говорит о своей ненависти к русскому народу.

Комментируя инцидент, официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвала его «актом ненависти, национализма и ксенофобии» и выразила надежду, что в норвежском внешнеполитическом ведомстве отреагируют на него.