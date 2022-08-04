Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что учения у Тайваня являются предупреждением провокаторам

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4 августа 2022, 11:46 Источник: РИА "Новости"

флаг Китая, https://unsplash.com/photos/W-Lc86-nVIA

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил в рамках брифинга в четверг, 4 августа, что учения китайской армии вокруг Тайваня являются предупреждением сепаратистам и провокаторам.

Хуа Чуньин уточнил, что вышеуказанные действия китайской стороны являются справедливыми и необходимыми. Их цель – защита суверенитета и безопасности КНР в соответствии с международным правом и внутренним законодательством.

Отмечается, что шаги Пекина направлены ​​против сепаратистских сил, которые выступают за независимость Тайваня. Официальный представитель МИД Китая уточнил, что военные операции страны не навредит тем, кто не поддерживает независимость острова.