Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что учения у Тайваня являются предупреждением провокаторам

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил в рамках брифинга в четверг, 4 августа, что учения китайской армии вокруг Тайваня являются предупреждением сепаратистам и провокаторам.
Хуа Чуньин уточнил, что вышеуказанные действия китайской стороны являются справедливыми и необходимыми. Их цель – защита суверенитета и безопасности КНР в соответствии с международным правом и внутренним законодательством.
Отмечается, что шаги Пекина направлены против сепаратистских сил, которые выступают за независимость Тайваня. Официальный представитель МИД Китая уточнил, что военные операции страны не навредит тем, кто не поддерживает независимость острова.