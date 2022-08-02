Островский: «Китай может применить самые жесткие меры из-за визита Пелоси»

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 августа 2022, 14:07

Китаевед Андрей Островский считает, что переговоры по поводу Тайваня между КНР и США невозможны. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Повышенное внимание к визиту Пелоси заключается в том, что КНР и США подписали соглашения, где США признают суверенитет Тайваня над островом. Фактически, визит Пелоси является нарушением суверенитета. Китай может применить самые жесткие меры. Военный потенциал КНР сейчас усилился. Китай может отвечать не только многочисленными предупреждениями, но и чем-то более серьезным».

«Уникальности в Тайване нет. Когда Чан Кайши бежал на Тайвань, то СССР помогал восстанавливаться Китаю, а США помогали Тайваню. Нужно сказать, что они начинали практически с нуля. И там, и там уровень жизни был низким. Но в 70-х уровень жизни Тайваня резко пошел вверх, и он стал называться одним из четырех драконов Азии. Китай, к сожалению, остановился на своем развитии. Постепенно эта разница начала сглаживаться. Если мы берем сегодняшнее состояние острова и КНР, то Китай превышает Тайвань по уровню ВВП на душу населения где-то на $4 тыс. И китайское предложение в режиме «одна страна – две системы» как в Гонконге Тайвань вполне устраивает, но при нынешнем руководстве Демократической прогрессивной партии, которая выдвигает тезис о независимости Тайваня, никаких переговоров быть не может».

Ранее со ссылкой на источники издание China Times сообщила, что спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может прибыть на Тайвань сегодня, для встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь.

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