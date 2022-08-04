Замглавы Совбеза России Медведев: США сеют рознь везде, кроме своего континента

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4 августа 2022, 11:29

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Соединенные Штаты сеют рознь везде, кроме своего континента. Соответствующую точку зрения высказал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев, ставший собеседником РИА Новости.

«Медведев РИА Новости: США дестабилизировали обстановку у своих союзников — в Европе, сеют рознь везде, кроме своего континента», — говорится в публикации, которая появилась на сайте отечественного информационного агентства.

Ранее в четверг сообщалось, что замглавы Совбеза РФ дал комментарий по поводу состоявшегося посещения территории Тайваня спикером нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси.