Соединенные Штаты сеют рознь везде, кроме своего континента. Соответствующую точку зрения высказал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев, ставший собеседником РИА Новости.
«Медведев РИА Новости: США дестабилизировали обстановку у своих союзников — в Европе, сеют рознь везде, кроме своего континента», — говорится в публикации, которая появилась на сайте отечественного информационного агентства.
Ранее в четверг сообщалось, что замглавы Совбеза РФ дал комментарий по поводу состоявшегося посещения территории Тайваня спикером нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси.