Политолог Простаков заявил, что в обсуждении Киевом и Пекином спецоперации на Украине нет никакого смысла

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4 августа 2022, 11:23

президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков прокомментировал данные о намерении Киева обсудить с Пекином специальную операцию России на Украине. По словам политолога, в этом нет никакого смысла.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что хочет поговорить "напрямую" с председателем КНР Си Цзиньпином о спецоперации.

Сергей Простаков в беседе с РИА ФАН заметил, что если бы украинский лидер являлся независимой фигурой, то у председателя КНР было бы немало тем для разговоров с ним, в частности, судьба предприятия "Мотор Сич", которое компания Beijing Xinwei в течение многих лет пыталась купить через дочернюю компанию Beijing Skyrizon Aviation. По настоянию США вышеуказанная сделка была сорвана Киевом. Более того, по мнению политолога, китайской стороне может быть интересен транзитный, ресурсный, а также продовольственный потенциал Украины, однако все это в настоящий момент находится под контролем Запада, который враждебно настроен по отношению к Пекину. Именно поэтому беседа Владимира Зеленского с Си Цзиньпином не имеет смысла, полагает Простаков.