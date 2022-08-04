Мирный житель подорвался на мине «Лепесток» в Донецке

В Куйбышевском районе Донецка на мине подорвался мирный житель. Соответствующую информацию предоставили в четверг, 4 августа, в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Происшествие случилось на улице Сомова в Куйбышевском районе Донецка. Установлено, что мужчина подорвался на мине ПФМ-1 "Лепесток".
Отметим, что Противопехотная фугасная мина "Лепесток" направлена на повреждение ног и срабатывает, когда человек наступает на нее. Устройство устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования.