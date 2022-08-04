Посол Москвы в Токио Галузин: немедленный отказ России от ядерного оружия обострил бы риски ее военного столкновения с Западом

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4 августа 2022, 08:00

Российские ракетные комплексы, MOD Russia / globallookpress.com

Немедленный отказ Российской Федерации от ядерного оружия обострил бы риски военного столкновения страны с Западом. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал посол Москвы в Токио Михаил Галузин.

«Немедленный отказ от ядерного оружия резко ослабит безопасность России в условиях нарастания внешних угроз и обострит риски военного столкновения с Западом, считает посол РФ в Токио Михаил Галузин», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты будут рассматривать возможность применения ядерного оружия только в экстремальной ситуации.