Байден приветствовал принятие Сенатом резолюции о расширении НАТО и заявил, что подпишет документы о вступлении Финляндии и Швеции

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4 августа 2022, 07:19

Президент США Джо Байден, Jim Watson-Pool / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден приветствовал принятие Сенатом страны резолюции о расширении Североатлантического альянса и заявил, что подпишет документы о вступлении в организацию Хельсинки и Стокгольма. Об этом информирует РИА Новости.

«Джо Байден приветствовал принятие Сенатом Конгресса США резолюции о расширении НАТО и заявил, что подпишет документы о вступлении в альянс Финляндии и Швеции», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Байден отметил, что Вашингтон готов оперативно обсуждать с Москвой новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор СНВ-3.