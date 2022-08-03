Кулеба рассказал о том, что Украина и США обсуждают планы срыва референдумов на подконтрольных России территориях

Украина вместе с США обсуждают возможности срыва проведения референдумов на территориях, подконтрольных России. Об этом заявил в интервью «Укринформ» в среду глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Министр рассказал журналистам о телефонном разговоре, который состоялся 1 августа. С украинской стороны в нем принимали участие он сам, глава офиса президента Украины Андрей Ермак, и главком ВСУ Валерий Залужный, с американской — помощник президента США Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и глава Комитета штабов ВС США генерал Марк Милли.
«У нас был длительный телефонный разговор. <...> Мы в том числе говорили о намерениях России де-факто аннексировать новые оккупированные территории Украины, и как нам предотвратить этот сценарий», - сказал Кулеба.
Он также подчеркнул, что Киеву необходимо «поменять логику» в отношении РФ: не угрожать ей, а «каждый день работать над тем, чтобы не позволить России сделать что угодно – провести референдум, наступление, что-то еще».
Ранее Кулеба заявил, что зерновая сделка, подписанная Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции, не может служить предпосылкой для договоренностей с Москвой по более широкому спектру вопросов.