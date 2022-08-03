Шрёдер исключил прекращение контактов с Путиным из-за спецоперации на Украине

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер исключил прекращение контактов с президентом России Владимиром Путиным на фоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его интервью изданию Stern.
Шредер отметил, что критикует происходящее на Украине, однако дистанцироваться от российского лидера не собирается.
Он также добавил, что многие граждане Германии поддерживают его в этом решении.
Экс-канцлер упомянул, что отказался от места в «Роснефти» и от выгодной должности в «Газпроме», чтобы обезопасить себя и свою семью от санкций.
Ранее сообщалось, что в МИД Китая заявили о скорых ответных мерах на визит Нэнси Пелоси на Тайвань.
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