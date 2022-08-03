Замглавы МИД России Олег Сыромолотов: США и их союзники признались в создании «IT-армии Украины» для атак на Россию

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3 августа 2022, 07:35 Источник: РИА Новости

Nikolay Gyngazov/GlobalLookPress.com

Соединенные Штаты Америки со своими союзниками применяют информационные технологии в наступательных целях и "признаются" в создании "IT-армии Украины" для атак на Россию.

Заместитель иностранных дел России Олег Сыромолотов, комментируя состоявшуюся третью сессию рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), рассказал, что на этом мероприятии российская делегация, "основываясь на фактах, напомнила, что именно США и их союзники применяют ИКТ в наступательных целях" на российскую инфраструктуру.

РИА Новости цитирует дипломата: "Признаются и в том, что создали "IT-армию Украины" для атак на российскую инфраструктуру".

Ранее в июне директор Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских заявил, что хакерские группировки из Украины, США, и Грузии совершают кибератаки против российских госорганов, хранилищ данных российских граждан и иностранцев. Дипломам привел информацию о том, что в хакерских атаках задействованы 22 группировки, среди них – IT-army Украины, GhostClan (США), GNG (Грузия), Squad303 (Польша).

Руководитель американского киберкомандования, директор агентства национальной безопасности генерал Пол Накасоне ранее заявил в интервью Sky News, что армейские хакеры США провели несколько "наступательных операций" в поддержку Украины.