Медведев сочинил свою версию сказки о золотой рыбке — с Байденом и Пелоси в качестве главных персонажей

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2 августа 2022, 21:46 Источник: Telegram

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото с сайта Kremlin.ru

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал, по его выражению, «экзистенциальную сказку» о золотой рыбке, в качестве главных персонажей которой фигурируют спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (старуха) и президент Джо Байден (старик).

Сказку бывший президент РФ опубликовал в своем телеграм-канале во вторник. В качестве сюжетной линии он использовал визит Пелоси на Тайвань.

«Старик <...> вспомнил молодость, хочет земным и морским владыкою быть. Но болен уж тяжко, соображает туго, в мыслях путается, спотыкается на ходу. И тогда послал старик свою старуху за тридевять земель в тридесятое царство, ловить рыбку не простую, а золотую. Ориентальную. Чтобы слушалась она их всегда, выполняла их прихоти, откупалась, чем они пожелают», - написал Медведев.

Однако на месте «старуху» встретили золотая рыбка - «не простая, а золотая, восточная. А с ней еще рыба-кит, рыба-серп и рыба-молот. Свирепые, страшные. Зубами на старуху клацают, вот-вот растерзают, разорвут».

В финале сказки «жадную старуху» смыло «бурной водой», потому что «не хозяин она золотой рыбке». А старик оказался у разбитого корыта.

«И это еще не конец», - пообещал Медведев.