Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении 893 российских военных и чиновников

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2 августа 2022, 20:54 Источник: ТАСС

Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении российских чиновников и военных, причастных к проведению специальной военной операции России в Украине. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

Ограничения коснутся 893 человек — это члены Совета Федерации и военнослужащие. По оценке Госдепа, они «угрожали или нарушили суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины».

Ранее Минфин США обнародовал свои санкционные списки, утвержденные во вторник. В него попали бывшая спортсменка Алина Кабаева, представители пророссийских властей Херсонской области, предприниматели, а также 30 компаний.