Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении 893 российских военных и чиновников

, 20:54 Источник: ТАСС

Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении 893 российских военных и чиновников
Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении российских чиновников и военных, причастных к проведению специальной военной операции России в Украине. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

Ограничения коснутся 893 человек — это члены Совета Федерации и военнослужащие. По оценке Госдепа, они «угрожали или нарушили суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины».

Ранее Минфин США обнародовал свои санкционные списки, утвержденные во вторник. В него попали бывшая спортсменка Алина Кабаева, представители пророссийских властей Херсонской области, предприниматели, а также 30 компаний.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram