Захарова сообщила о поездке главы МИД РФ в Азию: Лавров везет не провокацию, как Пелоси, а сотрудничество

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2 августа 2022, 17:33 Источник: Telegram

Глава российского МИД Сергей Лавров, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о предстоящем визите министра иностранных дел России Сергея Лаврова и рассказала, в чем его принципиальное отличие от поездки в Азию спикера нижней палаты парламента США Нэнси Пелоси.

«Самолет с Лавровым вылетает в сторону Азии. Визит в Мьянму и участие в мероприятиях Россия-АСЕАН в Камбодже. Там сейчас жарко. Во всех смыслах. Лавров везет не провокацию, как Пелоси, а сотрудничество», - написала дипломат в своем телеграм-канале во вторник.

Как сообщалось, возможный визит Пелоси на Тайвань, вызвал в последние дни напряженность в отношениях США и Китая.