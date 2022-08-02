Экс-посол Украины в ФРГ Мельник запросил встречу с Шольцем, чтобы извиниться за оскорбительное высказывание в его адрес

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2 августа 2022, 16:24 Источник: РИА "Новости"

посол Украины в Германии Андрей Мельник, Michael Kappeler/dpa

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник, который скоро вернется в Киев, запросил встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которой рассчитывает извиниться за оскорбительное высказывание в его адрес.



Весной Олаф Шольц заявил, что не планирует в ближайшее время совершать визит в Киев на фоне отказа украинской стороны принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Андрей Мельник, комментируя слова канцлера, заметил, что политик "играет обиженную ливерную колбасу".

Бывший посол Украины в Германии подчеркнул, что вышеуказанное выражение не было вполне уместным, вследствие чего он готов принести Олафу Шольцу свои извинения, если он примет дипломата перед его отъездом. К настоящему моменту канцлер ФРГ не ответил на запрос Андрея Мельника.