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2 августа 2022, 07:41

Канцлер Германии Олаф Шольц, Uwe Anspach / globallookpress.com

Часть оружия, поставляемого Берлином киевской стороне, настолько современное, что еще не появилось у армии Германии. На это указал руководитель немецкого правительства Олаф Шольц, пишет Telegram-канал ТАСС.

«Украина продолжает получать новейшее оружие от ФРГ, часть которого настолько современное, что еще не было поставлено на вооружение Бундесвера, сообщил канцлер Олаф Шольц в интервью газете The Globe and Mail», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, портал Strategic Culture отметил, что Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон скоро, вероятно, начнут «ссориться» с Брюсселем в поисках нового диалога с российским лидером Владимиром Путиным.