Аргументы Недели → Политика 13+

1 августа 2022, 08:12

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон, Philipp von Ditfurth / globallookpress.com

Руководитель немецкого правительства Олаф Шольц и французский лидер Эммануэль Макрон скоро, вероятно, начнут «ссориться» с Брюсселем в поисках нового диалога с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. На это, как передает РИА Новости, указал портал Strategic Culture.

«Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время, вероятно, начнут "ссориться" с Брюсселем в поисках нового диалога с Владимиром Путиным, написал в статье для Strategic Сulture обозреватель Мартин Джей», — говорится в публикации, размещенной на сайте отечественного информационного агентства.

В материале Strategic Сulture допускается, что у Шольца и Макрона могут возникнуть разногласия с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая плохо справилась со взаимодействием с Москвой.

Как сообщалось ранее в понедельник, издание Politico отметило, что Соединенные Штаты переключат свое внимание с конфликта на Украине на события вокруг Тайваня, если на китайском острове произойдет эскалация.