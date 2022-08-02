Глава Минобороны Испании Роблес заявила, что страна отказалась от идеи передать Украине танки Leopard

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2 августа 2022, 16:00 Источник: РИА "Новости"

глава Минобороны Испании Маргарита Роблес, NATO Summit 2022 - Madrid

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что правительство страны отказалось от намерения передать Киеву партию танков Leopard, которые, как выяснилось, находятся в "плачевном состоянии".

Ранее испанское Министерство обороны планировало поставить украинской стороне десять танков Leopard 2A4, а также двадцать БТР М113. Эта техника была законсервирована на складах.

Маргарита Роблес отметила, что танки, о которых шла речь, в течение многих лет хранились в Сарагосе и, как оказалось, не могут быть переданы Киеву, так как их состояние "плачевное". Министр добавила, что 3 августа посетит посольство Украины, чтобы выяснить, как официальный Мадрид может поддержать Украину, особенно на фоне приближающейся зимы.