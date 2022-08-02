Глава МИД ФРГ Бербок пообещала поддержку Тайваню в противостоянии с Китаем

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2 августа 2022, 16:04 Источник: РИА Новости

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Фото: Janine Schmitz/globallook.com

Глава германского МИД Анналена Бербок, которая находится сейчас с визитом в США, пообещала поддержку Тайваню, заявив, что притязания Китая являются нарушением норм международного права. Слова Бербок приводит во вторник Spiegel.

«Мы не приемлем, когда нарушается международное право и большой сосед в нарушение международного права нападает на своего меньшего соседа. Это касается, разумеется, и Китая», - заявила Бербок.

При этом министр не конкретизировала, какие именно формы поддержки она имела в виду.

Ранее сообщалось о напряженной ситуации вокруг Тайваня в связи с запланированным визитом туда спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала визит оскорблением всего китайского народа.