Глава МИД ФРГ Бербок пообещала поддержку Тайваню в противостоянии с Китаем

Глава германского МИД Анналена Бербок, которая находится сейчас с визитом в США, пообещала поддержку Тайваню, заявив, что притязания Китая являются нарушением норм международного права. Слова Бербок приводит во вторник Spiegel.
«Мы не приемлем, когда нарушается международное право и большой сосед в нарушение международного права нападает на своего меньшего соседа. Это касается, разумеется, и Китая», - заявила Бербок.
При этом министр не конкретизировала, какие именно формы поддержки она имела в виду.
Ранее сообщалось о напряженной ситуации вокруг Тайваня в связи с запланированным визитом туда спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала визит оскорблением всего китайского народа.