Захарова считает, что визит Пелоси на Тайвань — это оскорбление Соединенными Штатами всего китайского народа

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2 августа 2022, 15:40 Источник: Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможный визит на Тайвань спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси, назвала Соединенные Штаты государством-провокатором.

По мнению дипломата, Пелоси ведет себя безответственно и своим визитом наносит оскорбление китайскому народу.

«В прямом эфире, на потребу толпы, безответственные американские политические временщики наносят оскорбление полуторамиллиардному населению Китая. США — государство-провокатор», - написала Захарова во вторник в своем телеграм-канале.

Утром 2 августа МИД Китая подтвердил решимость Пекина жестко ответить в случае посещения Пелоси территории Тайваня.