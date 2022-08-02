Захарова считает, что визит Пелоси на Тайвань — это оскорбление Соединенными Штатами всего китайского народа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможный визит на Тайвань спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси, назвала Соединенные Штаты государством-провокатором.
По мнению дипломата, Пелоси ведет себя безответственно и своим визитом наносит оскорбление китайскому народу.
«В прямом эфире, на потребу толпы, безответственные американские политические временщики наносят оскорбление полуторамиллиардному населению Китая. США — государство-провокатор», - написала Захарова во вторник в своем телеграм-канале.
Утром 2 августа МИД Китая подтвердил решимость Пекина жестко ответить в случае посещения Пелоси территории Тайваня.