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Зеленский своим указом сменил главного аналитика СБУ

, 15:17 Источник: РИА "Новости"

Зеленский своим указом сменил главного аналитика СБУ
президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Глава Украины Владимир Зеленский продолжает кадровые изменения в рядах СБУ. В понедельник, 1 августа, в соответствии с президентским указом новым главным аналитиком службы была назначена Елена Яцкевич.

Согласно указам Владимира Зеленского №546 и № 547 от 1 августа, с должности руководителя департамента информационно-аналитического обеспечения Службы безопасности Украины уволен Валентин Безверхий. Пост главного аналитика спецслужбы заняла Елена Яцкевич.

Напомним, 19 июля украинский парламент проголосовал за увольнение Ивана Баканова с должности руководителя СБУ.

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