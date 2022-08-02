Зеленский своим указом сменил главного аналитика СБУ

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2 августа 2022, 15:17 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Глава Украины Владимир Зеленский продолжает кадровые изменения в рядах СБУ. В понедельник, 1 августа, в соответствии с президентским указом новым главным аналитиком службы была назначена Елена Яцкевич.

Согласно указам Владимира Зеленского №546 и № 547 от 1 августа, с должности руководителя департамента информационно-аналитического обеспечения Службы безопасности Украины уволен Валентин Безверхий. Пост главного аналитика спецслужбы заняла Елена Яцкевич.

Напомним, 19 июля украинский парламент проголосовал за увольнение Ивана Баканова с должности руководителя СБУ.