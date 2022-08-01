Зеленский поручил премьеру Шмыгалю проработать вопрос с вручением повесток призывникам на улице и АЗС

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1 августа 2022, 20:00

президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский 1 августа поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю проработать вопрос с вручением повесток призывникам на улице, автозаправках, а также блокпостах.

Ранее на сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция о запрете вручения повесток призывникам на улицах, АЗС и блокпостах. Через некоторое время она набрала необходимое количество голосов для рассмотрения президентом.

Зеленский заявил, что обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать вопрос в контексте соблюдения прав украинских граждан и законодательства страны о воинской обязанности и военной службе.