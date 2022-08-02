ВС Тайваня 9 и 11 августа могут провести артиллерийские учения

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2 августа 2022, 09:07 Источник: РИА "Новости"

флаг Тайваня, https://unsplash.com/photos/rI4pPSmKdus

ВС Тайваня 9 и 11 августа проведут в округе Пиндун артиллерийские учения с боевой стрельбой. Они состоятся в рамках продолжения ежегодных маневров "Ханьгуан", которые завершились на прошлой неделе.

Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на источник отметило, что целью учений является укрепление боеготовности и огневой мощи ВС. Известно, что в учебных маневрах, в частности, будут задействованы самоходные гаубицы M109 и M110.

Инсайдер утверждает, что военные проведут в том же округе еще одни военные учения 5 сентября, однако, уже с участием командования армейской авиации, сил спецназа и снайперов тайваньских общевойсковых батальонов.