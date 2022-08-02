Журналист Ху Сицзинь: в ответ на визит Пелоси на Тайвань Китай сформулировал серию контрмер, включая военные действия

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2 августа 2022, 09:05

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, Chris Kleponis - CNP / globallookpress.com

В ответ на визит спикера нижней палаты парламента Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань КНР сформулировала серию контрмер, включая военные действия. На это указал Ху Сицзинь, журналист китайского издания Global Times.

«Насколько мне известно, в ответ на возможный визит Пелоси на Тайвань Пекин сформулировал серию контрмер, включая военные действия», — говорится в публикации, которую Ху Сицзинь разместил в Twitter.

Ранее сообщалось, что, согласно информации China Times, Нэнси Пелоси прибудет сегодня на территорию Тайваня в сопровождении пяти конгрессменов от американской Демократической партии.