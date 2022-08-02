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Постпредство России при ООН: Москва полностью отвергает обвинения Блинкена в использовании Запорожской АЭС в качестве военной базы

, 08:28

Постпредство России при ООН: Москва полностью отвергает обвинения Блинкена в использовании Запорожской АЭС в качестве военной базы
Глава Госдепа США Энтони Блинкен, Lev Radin / globallookpress.com

Москва полностью отвергает обвинения госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в использовании Запорожской атомной электростанции в качестве военной базы. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделало постоянное представительство России при ООН.

«Россия полностью отвергает обвинения Блинкена об использовании Запорожской АЭС в качестве военной базы, заявило постпредство РФ при ООН», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий отметил, что армия бывшей советской республики перед ударами из систем HIMARS консультируется с американской стороной.

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