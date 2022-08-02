Постпредство России при ООН: Москва полностью отвергает обвинения Блинкена в использовании Запорожской АЭС в качестве военной базы

Москва полностью отвергает обвинения госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в использовании Запорожской атомной электростанции в качестве военной базы. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделало постоянное представительство России при ООН.
«Россия полностью отвергает обвинения Блинкена об использовании Запорожской АЭС в качестве военной базы, заявило постпредство РФ при ООН», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий отметил, что армия бывшей советской республики перед ударами из систем HIMARS консультируется с американской стороной.