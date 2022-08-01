Член СНБ США Кирби заявил, что Пелоси не подтверждала администрации планов посетить Тайвань

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1 августа 2022, 22:00 Источник: РИА "Новости"

Белый дом, https://unsplash.com/photos/cB2k8ZB12y8

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси не подтверждала планов посетить Тайвань.

Джон Кирби в понедельник, 1 августа, подчеркнул, что Нэнси Пелоси имеет право приехать на Тайвань, более того, ранее спикер палаты представителей США уже посещал остров без каких-либо инцидентов.

По словам Кирби, Пелоси к настоящему моменту не подтвердила американской администрации планов по визиту на Тайвань. Он также заметил, что, по мнению Вашингтона, у Пекина нет причин использовать визит спикера палаты представителей США на Тайвань в качестве предлога для агрессии в отношении острова.