South China Morning Post сообщает, что визит Пелоси на Тайвань может ограничиться транзитным пребыванием

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1 августа 2022, 21:22 Источник: РИА "Новости"

Нэнси Пелоси, Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos

Издание South China Morning Post со ссылкой на экспертов сообщило, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может ограничиться транзитным пребыванием в аэропорту Тайбэя на Тайване.

Профессор международных отношений Национального университета Чэнчи в Тайбэе Хуан Куйбо выразил мнение, что Нэнси Пелоси на фоне недовольства Пекина вряд ли совершит визит как частное лицо, однако нельзя исключать, что она прибудет на Тайвань, чтобы в транзитной зоне аэропорта встретиться с главой администрации острова Цай Инвэнь. Таким образом, спикер палаты представителей США формально не будет находиться на территории Тайваня.

Эксперт полагает, что если будет реализован этот сценарий или же визит будет назван неофициальным, это будет означать, что давление или военная угроза со стороны КНР по-прежнему вызывают у Нэнси Пелоси беспокойство.