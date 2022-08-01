В тайваньском отеле Grand Hyatt ушли от ответа на вопрос о возможном приезде Нэнси Пелоси

Аргументы Недели → Политика 13+

1 августа 2022, 19:35 Источник: РИА "Новости"

Нэнси Пелоси, Michael Reynolds - Pool via CNP / globallookpress.com

В отеле Grand Hyatt на Тайване, где, согласно данным СМИ, может во вторник, 2 августа, остановиться спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, ушли от ответа на вопрос о визите политика.

Ранее сегодня тайваньский информационный портал ETtoday заявил, что Нэнси Пелоси и делегация примерно из двух десятков человек прибудут в Тайбэй во вторник около 22.30 по местному времени (17.30 по Москве), а затем остановятся в отеле Grand Hyatt.

РИА "Новости" позвонили в гостиницу и спросили, действительно ли ожидается приезд спикера палаты представителей США. Сотрудники отеля сначала передавали запрос журналистов друг другу, но в итоге повесили трубку.