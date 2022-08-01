Портал ETtoday сообщает, что вечером 2 августа Пелоси прибудет в столицу Тайваня Тайбэй

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1 августа 2022, 18:00 Источник: РИА "Новости"

Нэнси Пелоси, CNP/AdMedia

Тайваньский информационный портал ETtoday заявил, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, как ожидается, прибудет 2 августа поздно вечером на Тайвань и остановится в отеле Grand Hyatt.

Предполагается, что Нэнси Пелоси и делегация, состоящая примерно из двух десятков человек, приземлится в аэропорту Суншань в Тайбэе главе около 22.30 по местному времени во вторник (17.30 по Москве) и отправится в отель Grand Hyatt. Утром в среду спикер палаты представителей США, согласно некоторым данным, посетит парламент Тайваня, где встретится с руководством острова, в частности, с главой администрации Цай Инвэнь.

3 августа около полудня Пелоси покинет Тайвань.