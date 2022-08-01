Nikkei: США направляют авианосцы и самолеты к Тайваню, чтобы создать «буферную зону» для возможного прилета Пелоси

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1 августа 2022, 15:05 Источник: ТАСС

Истребитель F-15EX Strike Eagle, Samuel King Jr./U.S Air / globallookpress.com

Американское военное командование направляет ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.

Информацию о том, что военные США намерены самым создать "буферную зону" для возможного прилета на Тайвань американского госслужащего такого ранга, в понедельник, 1 августа, распространила японская газета Nikkei.

Ранее агентство Kyodo сообщило со ссылкой на публикации тайваньских СМИ, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может прибыть на Тайвань вечером 2 августа, и на следующий день она может встретиться с главой тайбэйской администрации Цай Инвэнь.

По сведениям газет Financial Times и Politico, Пелоси собиралась нанести визит на Тайвань в апреле, но отложила поездку из-за положительного результата теста на коронавирус.