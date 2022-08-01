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Блинкен заявил, что Пхеньян готовится к седьмому ядерному испытанию

, 20:35 Источник: РИА "Новости"

Блинкен заявил, что Пхеньян готовится к седьмому ядерному испытанию
госсекретарь США Энтони Блинкен, Ddp Imageshannibal Hanschke/globallook.com

Руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в понедельник, 1 августа, заявил, что Северная Корея в настоящий момент готовится к новому ядерному испытанию.

Энтони Блинкен на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Организации Объединенных Наций заявил, что пока проходит эта встреча Пхеньян ведет подготовку к седьмому ядерному испытанию.

Ранее сегодня госсекретарь США заявил, что Вашингтон будет рассматривать возможность применения ядерного оружия исключительно в экстремальной ситуации.

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