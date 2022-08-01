На двух из шести поставленных США Дании истребителей F-35 оказались неисправны механизмы катапульты

Аргументы Недели → Политика 13+

1 августа 2022, 19:45 Источник: РИА "Новости"

истребитель F-35, Qian Baihua/ Global Look Press

Датские журналисты сообщили в понедельник, 1 августа, что минимум на двух из шести самолетов F-35, которые были поставлены США вооруженным силам Дании, есть неисправности в механизме катапульты.

Согласно последним данным Датского радио, минимум два истребителя прибыли с дефектами катапультных кресел. Подчеркивается, что ошибка произошла из-за производственного дефекта поставщика Martin-Baker.

Известно, что Дания потратила на приобретение 27 истребителей F-35 у Соединенных Штатов Америки 14,2 миллиарда крон. Журналисты, однако, не уточнили, за какой период была совершена вышеуказанная покупка.