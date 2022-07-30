Германия покупает дорогие американские самолёты F-35А и проблемы, связанные с их эксплуатацией

Аргументы Недели → Армия 13+

30 июля 2022, 16:47 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) 28 июля 2022 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой продаже Германии в соответствии с программой межправительственных военных продаж за рубеж Foreign Military Sales (FMS) 35 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35А Lightning II. Эта сделка была ранее одобрена Государственным департаментом США. Общая первичная стоимость вышеуказанных самолётов составляет 8,4 млрд долл, включая средства для обучения и технической поддержки, а также вооружение.

Простыми арифметическими вычислениями получаем, что каждый самолёт обойдётся Берлину в 240 млн долл. Однако это ещё не всё. Дальнейшая эксплуатация F-35А Lightning II значительно превысит вышеуказанную сумму. Уже сейчас весь цикл «жизни» данного самолёта оценивается примерно в 500 млн долл. То есть Германия со временем заплатит не 8,4 млрд, а 17, 5 млрд только за эти тридцать пять самолётов. Вашингтон, по сути, подсаживает ФРГ на свою иглу вооружений.

Кстати, даже на первом этапе вместе с «истребителями объединённого удара» (так называется программа Ф-35) немцы получат 105 управляемых ракет Raytheon AIM-120C-8 AMRAAM класса «воздух-воздух» средней и большой дальности; 75 управляемых ракет Raytheon AIM-9Х Block II+ Sidewinder класса «воздух-воздух» малой дальности; 75 крылатых ракет Lockheed Martin AGM-158B/B2 JASSM ER; 180 комплектов управляемых бомб Boeing GBU-31 JDAM калибра 2000 фунтов; 246 комплектов управляемых бомб Boeing GBU-54 Laser JDAM калибра 500 фунтов; 344 комплекта малогабаритных управляемых бомб Raytheon GBU-53 SDB-II калибра 250 фунтов; а также некоторое количество учебных и практических боеприпасов этих типов.

Правительство ФРГ решило приобрести 35 американских истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II для замены в военно-воздушных силах Германии истребителей-бомбардировщиков Tornado, используемых в качестве носителей тактического ядерного оружия - американских ядерных бомб серии В61.

И вот, судя по тому, что американские самолёты идут на замену европейским «Торнадо», предназначенным для нанесения тактических ядерных ударов бомбами В-16/12, значит Берлин получит Ф-35 А, блок 4, то есть - самолёты способные нести такое же тактическое ядерное оружие. Далее, все истребители бомбардировщики Ф-35, несмотря на принадлежность ВВС той или иной страны объединены в сеть командования ВВС США, поэтому они и называются «истребителями объединённого удара».

Эти машины ранее пытались сделать универсальными. В них видели, самолёты- разведчики, посты раннего обнаружения ракетного удара, летающие штабы или пункты управления сухопутными войсками, прокси силами и межвидовыми группировками, им предавались функции истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков. Но, такая универсализация делала самолёт громоздким и очень дорогим. От многих функций пришлось отказаться. Например, из-за посредственной манёвренности Ф-35 вообще не используется как истребитель. Теперь и его ударные способности вызывают сомнения из-за резкого увеличения качества российских систем ПВР/ПРО. Сейчас преодоление противовоздушной обороны ВС РФ для этих машин выглядит проблематичным. Уже пересматриваются и функции Ф-35, как летающего пункта управления войсками. Также данная машина совершенно не годится для применения в качестве поста раннего обнаружения старта баллистические межконтинентальных ракет, поскольку полёт этой птички дорого обходится. У этой дорогой игрушки есть ещё один существенный недостаток. В ходе эксплуатации не получается поддерживать в боеготовом состоянии выше 35% парка данных машин. То есть, при покупке 35 бортов, ВВС ФРГ может рассчитывать на лётную готовность только двенадцати машин. Остальные будут стоять на приколе.