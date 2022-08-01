Глава офиса Зеленского Ермак: представители Киева и Вашингтона настаивают на разговоре президентов Украины и США

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1 августа 2022, 18:51 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Florian Gaertner/globallook.com

Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев и Вашингтон считают необходимым организацию разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в ближайшее время.

Представители Украины ранее сегодня провели телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном, советником президента США по вопросам нацезопасности Джейкобом Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Андрей Ермак подчеркнул, что в ходе вышеуказанной беседы было решено в ближайшее время организовать контакт Джо Байдена и Владимира Зеленского.