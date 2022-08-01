Песков заявил, что Кремль сообщит, если разговор Путина и Макрона состоится

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Кремль сообщит о контактах Владимира Путина с французским лидером Эмануэлем Макроном, если они состоятся.
Ранее сегодня Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским. Президенты России и Франции не обсуждали текущую ситуацию в мире уже два месяца.
Дмитрий Песков в разговоре с журналистами 1 августа подчеркнул, что Кремль предоставит средствам массовой информации данные о беседе Владимира Путина и Эммануэля Макрона, если она состоится.