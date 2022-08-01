Песков заявил, что Кремль сообщит, если разговор Путина и Макрона состоится

Аргументы Недели → Политика 13+

1 августа 2022, 17:39 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, IMAGO/Michael Baucher / globallookpress.com

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Кремль сообщит о контактах Владимира Путина с французским лидером Эмануэлем Макроном, если они состоятся.

Ранее сегодня Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским. Президенты России и Франции не обсуждали текущую ситуацию в мире уже два месяца.

Дмитрий Песков в разговоре с журналистами 1 августа подчеркнул, что Кремль предоставит средствам массовой информации данные о беседе Владимира Путина и Эммануэля Макрона, если она состоится.