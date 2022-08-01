Читатели турецкого издания Haber7 о поведении президента Франции во время визита в Бенин: «У Макрона отсутствуют манеры»

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1 августа 2022, 12:52

Президент Франции Эммануэль Макрон

Поведение французского президента Эммануэля Макрона в ходе визита в Бенин возмутило некоторых турецких граждан. Читатели турецкого издания Haber7 сочли президента Франции невоспитанным.

В рамках африканского турне Макрон посетил Бенин. В ходе общения с главой МИД Бенина Орельеном Агбенонси президент Франции неожиданно прикоснулся к плечу министра.

Общественность Турции обратила внимание, как после этого дипломат быстро очистил место касания, - пишет ФБА «Экономика сегодня».

Один из читателей Haber7 написал в своем комментарии: «Куда бы он ни пошел (Макрон), везде делает глупости и позорится». Другой добавил: «Непрофессионально прикасаться к кому-то во время встречи такого высокого уровня. В данном случае уместно только рукопожатие. У Макрона отсутствуют манеры». Турок оценил действия главы МИД Бенина:

«Он очень хорошо сделал. Места, к которым прикасаются европейцы, пачкаются».