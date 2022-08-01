МИД сообщает, что Россия ввела санкции против экс-премьера Великобритании Кэмерона и еще 38 человек

В Министерстве иностранных дел РФ сообщили в понедельник, 1 августа, что Москва внесла в "стоп-лист" 39 журналистов и политиков Великобритании, в частности, бывшего премьер-министра страны Дэвида Кэмерона.
В МИД России уточнили, что в связи с продолжением применения британским правительством механизма санкционных ограничений в отношении представителей российских общественно-политических кругов, экономоператоров и средств массовой информации было решено внести в "стоп-лист" ряд политиков, бизнесменов и журналистов из Великобритании, которые своими действиями содействуют враждебному курсу Лондона.
В список, в частности, попали экс-премьер Британии Дэвид Кэмерон, пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Хелен Бауэр-Истон, глава новостной службы "Би-Би-Си" Джонатан Манро.